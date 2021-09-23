Экс-начальника ГИБДД Кировграда приговорили к 2 годам условно за мошенничество и служебный подлог

В Кировграде бывший начальник ГИБДД территориального отдела полиции признан виновным в совершении мошенничества и служебного подлога, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, собранные следственным отделом по городу Кировград СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника отдела ГИБДД ОМВД России «Кировградское». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершённое лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

«Следствием и судом установлено, что в 2018–2019 годах подсудимый, занимая указанную должность, совершил неправомерные действия в отношении трёх автомашин ("Нива", "УАЗ" и "Газель"), которые находились в оперативном управлении городской больницы и подлежали списанию и утилизации. Введя в заблуждение сотрудника частной организации, на территории которой находились указанные автомобили, подсудимый пообещал ему оказать помощь в утилизации автомобилей, под предлогом чего вывез их с территории предприятия. В дальнейшем, используя своё должностное положение, подсудимый совершил незаконные действия, направленные на то, чтобы право собственности на указанные автомобили перешло к его знакомым. Таким образом, бюджету был причинён ущерб на сумму более 270 тысяч рублей, составивших стоимость трёх подлежавших списанию автомашин», — отметили в СК.

В том же году региональный Минздрав провёл инвентаризацию, в ходе которой обнаружил недостачу пяти машин общей балансовой стоимостью более 1,5 миллиона рублей. По данным следствия, сотрудник Госавтоинспекции Кировграда также продал госномер «999», установленный на «утилизируемой» «Волге».

В ходе расследования уголовного дела следователем СКР допрошено около 40 свидетелей, проведён ряд почерковедческих экспертиз, осуществлены осмотры мест происшествия, предметов и документов, а также иные следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2,5 года, с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать определённые должности сроком 2 года.

Ситуацию также прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.