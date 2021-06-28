Экс-мэр Тавды назначен советником губернатора Свердловской области

Бывший глава Тавды Виктор Лачимов, уволенный по собственному желанию, назначен советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщил в своих соцсетях сам Лачимов.

По его словам, распоряжение о назначении было подписано 17 июня.

«Основными задачами советника являются повышение эффективности взаимодействия с обществом, формирование доверия граждан к региональным госорганам», — написал чиновник.

Он пообещал отстаивать интересы Тавдинского городского округа в свердловском правительстве.

Напомним, в конце мая дума Тавды поддержала отставку Виктора Лачимова, который возглавлял муниципалитет с 2010 года. Причиной ухода, по его словам, стало состояние его здоровья.

В то же время оппоненты Лачимова уверяют, что его отставки в связи с утратой доверия требовала прокуратура. Отмечается, что юридически эта норма на уровне муниципалитетов не применяется, однако неофициально всё же используется.

По версии надзорного ведомства, ещё в 1999 году было зарегистрировано ООО «Тавда Алко», учредителями которого стал сам Лачимов и его близкие родственники. В 2010 году, после назначения Лачимова главой городского округа, руководство компанией было передано в доверительное управление другому человеку. При этом мэр якобы продолжал участие в «Тавде-Алко» и получал с компании доходы, которые не указывал в декларации. Кроме того, в 2019 году чиновник мог инициировать принятие мер по выделению ООО «Тавда-Алко», основным видом деятельности которого является розничная торговля алкогольными напитками, льготного кредита в размере 3 млн рублей на развитие предпринимательской деятельности.

Лачимов был награжден почётным знаком «За заслуги перед Свердловской областью» II степени». Позднее депутаты местной думы присвоили ему звание почётного гражданина Тавдинского городского округа за особые заслуги в социально-экономическом развитии муниципалитета.

После отставки Виктора Лачимова дума объявила конкурс по выбору нового мэра. Приём заявок продлится до 2 июля, первый этап конкурса запланирован на 1 августа. Исполняющим обязанности главы города назначен экс-заместитель Лачимова Валентин Миронов.