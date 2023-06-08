Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов выдвинулся на второй срок губернаторства в Магаданской области

Глава Колымы, бывший градоначальник Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о своём желании вновь выставить свою кандидатуру на пост губернатора Магаданского края. Секретаря регионального отделения «Единой России» единогласно поддержали на партийной конференции. В своём обращении к делегатам Сергей Носов отметил, что в регионе предстоит масштабное строительство социальных объектов по народной программе правящей партии.

На этой неделе Сергей Носов встречался с Владимиром Путиным и доложил об успехах региона в социальных и экономических сферах. В конце доклада губернатор Колымы попросил у президента поддержки на предстоящих в сентябре 2023 года выборах.

«Почти пять лет назад по вашему поручению я возглавил Колыму, и после избрания на эту должность, получив поддержку населения, я выполнял поставленные задачи. Что-то удалось сделать, есть понимание, что делать дальше. Мы наметили большую программу дальнейшего развития Колымы в рамках того же мастер-плана — это 63 мероприятия на 220 миллиардов рублей, и она уже реализуется, часть реализована. Вы знаете, Владимир Владимирович, в традициях моей семьи было следующее: если глава государства одобряет, а народ поддерживает, тогда можно работать. Если вы одобрите то, что я в сентябре при поддержке населения Колымы продолжил бы выполнять ваши поручения и реализовывать ваши программы, я готов приступить к выполнению этих задач дальше», — заявил Сергей Носов.

Глава государства в своей манере уклончиво ответил о личной поддержке и посоветовал губернатору «напрямую работать с людьми и послушать людей».

Напомним, 28 мая 2018 года своим указом Владимир Путин назначил Сергея Носова временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. В середине сентября экс-мэр Нижнего Тагила с «чеченским» результатом (81,59% голосов) выиграл выборы на пост главы Колымы.