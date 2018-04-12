Экс-кандидаты в президенты предложат главе ЦИК изменить избирательное законодательство

Участники прошедших президентских выборов на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой намерены предложить законодательно обязать кандидатов принимать участие в предвыборных дебатах, ввести электронный сбор подписей в поддержку их выдвижения, закрепить необходимость ручного пересчёта бюллетеней в КОИБах, а также отменить «день тишины» и муниципальный фильтр, со ссылкой на представителей партий пишут «Известия».

«Кроме регламентации дебатов — они должны транслироваться в прайм-тайм — и обязательного участия в них всех кандидатов, необходимо уточнить понятия "агитация" и "информирование". Считаем, что термином "информирование" очень часто прикрывается откровенная агитация против оппозиции в СМИ. Также мы хотим закрепить необходимость ручного пересчёта бюллетеней в КОИБах», — заявила зампредседателя ЦК КПРФ Юрия Афонина.

В ЛДПР изданию заявили, что тоже будут настаивать на обязательном участии в дебатах всех кандидатов. Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский считает необходимым дать парламентским партиям право в любой момент отзывать и заменять членов избиркомов, заявил изданию экс-замруководителя предвыборного штаба по агитационной работе Михаил Дегтярёв.

Схожие предложения подготовили экс-кандидаты в президенты Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»). По их мнению, необходимо ввести электронный сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов.

«В пресс-службе Ксении Собчак пока не смогли прокомментировать возможные инициативы. В пресс-службе экс-кандидата в президенты Бориса Титова от комментариев отказались», — отмечают «Известия».

В «Яблоке» пока не решили, пойдёт ли экс-кандидат Григорий Явлинский на встречу с Эллой Памфиловой. Однако если такое решение будет принято, то к уже существующим партийным инициативам добавятся новые, заявил изданию экс-глава предвыборного штаба Николай Рыбаков. Он подчеркнул, что партия «Яблоко» уже направляла в ЦИК свои предложения. Среди них — законодательная обязанность кандидатов на участие в дебатах, отмена «дня тишины» и муниципального фильтра на губернаторских выборах, а также возвращение выборов мэров и перенос Единого дня голосования на вторую среду ноября.

Обсудить партийные инициативы по изменению избирательного законодательства глава ЦИК предложила на заседании 23 марта.