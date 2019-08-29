Экс-инженера Google подозревают в краже технологий автомобилей-беспилотников

Прокуратура Сан-Хосе (штат Калифорния) обвинила бывшего инженера Google Энтони Левандовски в краже технологий компании. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на сайт Минюста США.

Левандовски был одним из руководителей проекта по разработке беспилотного автомобиля Google. Он работал в компании семь лет, уволился в 2016 году. The New York Times называет Левандовски одним из самых известных специалистов Кремниевой долины в области беспилотных технологий.

По версии следствия, незадолго до своего ухода инженер скачал из закрытой базы 14 тысяч файлов, связанных с беспилотными технологиями. Левандовски предъявлено обвинение по 33 эпизодам кражи и попыток кражи сведений, составляющих коммерческую тайну. По каждому из них ему грозит до 10 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа.

Инженер сдался властям и был освобождён из-под стражи под залог в два миллиона долларов. Вину Левандовски не признал, заявив, что не использовал скачанные файлы после ухода из Google.

После увольнения из Google Энтони Левандовски вместе с бывшими коллегами создал собственную компанию по производству беспилотных грузовиков Otto. В том же году Uber купил Otto за 680 миллионов долларов.

В 2017 году Waymo — бывший проект Google по созданию беспилотного автомобиля, который превратился в самостоятельную компанию — подал к Uber иск о краже технологий. Стороны заключили соглашение, по которому Uber заплатила 245 миллионов долларов. Компания уволила Левандовски, которого взяла на работу после покупки Otto.