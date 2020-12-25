Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии

Подольский городской суд приговорил бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к 15 годам колонии, пишет «Интерфакс». Прокуратура требовала для экс-чиновника 20 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2003–2018 годах Шестун через доверенных лиц создал 47 фирм и раздавал им участки без конкурсных процедур, а также давал им бюджетные деньги в кредит по минимальной ставке.

Сам Шестун не признал вину и связывает своё преследование с противостоянием губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву.

Подсудимый трижды объявлял голодовку в СИЗО, одна из них продлилась больше 200 дней. Из-за этого у него обострились несколько болезней, он практически не мог передвигаться самостоятельно. Семья Шестуна несколько раз обращалась к Владимиру Путину с просьбой провести объективное расследование его дела, однако обращения так и не возымели результата.