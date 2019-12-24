Экс-главу отдела миграции Серова приговорили к 4 годам колонии за покровительство мигрантам

Серовский городской суд приговорил экс-начальницу отдела миграции межмуниципального отдела полиции Татьяну Казакову к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей за незаконную постановку на учёт нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По этому же делу осуждён предприниматель Саяр Азиз оглы Ахундов, который и просил Казакову помочь ему с иностранцами. Он приговорён к 3 годам колонии общего режима и штрафу в размере 120 тысяч рублей.

Согласно материалам суда, Ахундов договорился с Казаковой, что она не будет привлекать к ответственности мигрантов, которых тот привозил в Серов и Краснотурьинск для работы на стройке. Иностранцы при этом не имели патента или разрешения на подобные работы. Вместе Ахундов и Казакова организовали незаконное пребывание 13 человек. Кроме того, Ахундов периодически просил Казакову ставить на учёт иностранных граждан. Экс-глава отдела миграции за денежное вознаграждение прописывала их в квартирах своих родственников и знакомых. Сколько именно человек получили фиктивную регистрацию и о каком денежном вознаграждении идёт речь, в прокуратуре не уточнили, но отметили, что Серов и Краснотурьинск являются регламентированными территориями для посещения иностранцами.

Суд признал Казакову виновной по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции, совершённая группой лиц по предварительному сговору»), по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), по части 4 статьи 33 УК РФ применительно к статье 322.3 УК РФ («Подстрекательство к фиктивной постановке на учёт») и по статье 322.2 УК РФ («Подстрекательство к фиктивной регистрации иностранного гражданина»), а также по части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов общества или государства»).

Предприниматель признан виновным в преступлениях по части 4 статьи 33 применительно к статье 322.3 УК РФ («Подстрекательство к фиктивной регистрации иностранного гражданина»), пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции, совершённая группой лиц по предварительному сговору»), части 4 статьи 33 применительно к части 1 статьи 285 УК РФ («Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями»).

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.