Экс-главу отдела фонда содействия капремонту в Каменске-Уральском обвинили в хищении 4,3 млн рублей

В Синарский суд Каменска-Уральского поступило дело бывшего руководителя южного территориального отдела регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2017 по 2019 год похищал деньги фонда, выделяемые по контрактам на оплату услуг перевозчиков за оказание транспортных услуг сотрудникам отдела. Для этого он предложил подчинённым сотрудникам передвигаться по служебной деятельности на своих автомобилях, составляя фиктивные документы об оказании транспортных услуг. Часть денег руководитель возмещал сотрудникам, а часть похищал.