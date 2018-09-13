Экс-главу МЧС Владимира Пучкова вызвали на допрос в СК

Бывший министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков вызван на допрос в Следственный комитет по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, со ссылкой на собственные источники пишут РБК и РЕН ТВ.

По данным РБК, дело, по которому вызвали Пучкова, возбудили в мае. Бывший министр проходит по нему в качестве свидетеля.

Пучков руководил МЧС с 2012 года, в 2018 году он стал единственным министром силового блока, который не попал в новое правительство Дмитрия Медведева. Неофициально одной из причин отставки называли пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Напомним, торговый центр сгорел 25 марта, погибли 60 человек. По факту возбудили уголовное дело. Главу областного управления МЧС Александра Мамонтова обвинили в халатности и растрате.

В июле 2018 года в Подмосковье задержали бывшего заместителя Пучкова Сергея Шлякова. По данным «Новой газеты», его обвинили в мошенничестве в крупном размере за то, что он якобы взял деньги за содействие в получении должности губернатора Ярославской области.