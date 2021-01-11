Экс-главу ГИБДД Краснотурьинска отправили в колонию-поселение за ДТП, в котором погиб пешеход

Карпинский городской суд приговорил бывшего главу краснотурьинского отдела ГИБДД Вадима Ушакова, насмерть сбившего человека на нерегулируемом пешеходном переходе, к 2 годам и 8 месяцам колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл 7 сентября 2019 года около 9:15 в Краснотурьинске: Вадим Ушаков, управляя автомобилем Toyota, двигался по проезжей части улицы Абоимова в сторону улицы Революции. Когда он приблизился к нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 47 по улице Абоимова, его видимость была ограничена из-за автобуса, высаживавшего пассажиров на остановке «Школа». Автобус находился на левой, встречной полосе движения.

По данным прокуратуры, Ушаков, «проявив грубую самонадеянность и невнимательность, зная и осознавая, что на данном участке проезжей части имеется нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный знаками, не проявил должного внимания и допустил наезд на пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу». Пешеход скончался на месте происшествия.

Ушаков был признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Подсудимый частично признал вину. Суд также лишил его водительских прав на 2 года. Кроме того, осуждённый должен выплатить вдове погибшего 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор суда в законную силу не вступил.

Уточняется, что Вадим Ушаков занимал пост главы местного ГИБДД с 1993 по 2005 год.