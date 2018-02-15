Экс-глава УВЗ Олег Сиенко стал первым вице-президентом «Русской медной компании»

Бывший гендиректор «Уралвагонзавода» 52-летний Олег Сиенко назначен первым вице-президентом «Русской медной компании» (РМК). В обязанности топ-менеджера, который восемь лет отдал УВЗ, будет входить взаимодействие с органами власти, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе металлургического холдинга. Предложение занять должность Сиенко, по данным Ura.ru, получил от председателя Совета директоров, основателя РМК Игоря Алтушкина ещё в прошлом году.

«Мы давно сотрудничаем [с Игорем Алтушкиным]. В прошлом году глава компании РМК сделал мне предложение. Честно скажу, я долго был в раздумьях, мы решили, что возвратимся в новом году к этому разговору. Было несколько бесед, и мы сошлись на том, что, наверное, есть время быть взаимополезными друг другу. Так в феврале “мечта сбылась рабочих и крестьян”», — привёл Сиенко строчку из стихотворения Сергея Михалкова.

Топ-менеджер также отметил, что «машиностроение, в котором он работал, — труд каторжный», так как на заводе не было постоянного обеспечения госзаказом.

«Всё абсолютно выгрызалось, вырывалось, доказывалось. Когда у тебя более девять тысяч комплектаторов — понимаешь, как всё непросто. РМК выстроила хорошую стратегию по бизнесу, и её надо дошлифовать, а для этого нужно время. Компания молодая, была создана с нуля и выросла очень серьёзно. Если у людей хватило на это сил, энергии, таланта — сделать такую мощную платформу, — остальное всё прибудет, это вопросы стратегии. Как в добыче: нашёл камень, дальше его надо огранить, затем дошлифовать, чтобы блестел ярче, — вот последнее как раз сейчас и происходит», — добавил Сиенко.

Напомним, в конце декабря 2016 года 100% акций «Уралвагонзавода» указом президента России Владимира Путина были переданы в качестве имущественного взноса государства в госкорпорацию «Ростех». Олега Сиенко сменил на посту бывший замглавы Минпромторга РФ Александр Потапов.

«Русская медная компания» основана в 2004 году. Сегодня она входит в число крупнейших производителей меди в России. Производственные активы РМК находятся в Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Новгородской областях, а также в Республике Казахстан. Штаб-квартира холдинга расположена в Екатеринбурге.