Экс-депутат Госдумы предложил переименовать Свердловскую область в Урал

Уральский политтехнолог и бизнесмен, бывший депутат Госдумы Антон Баков предложил уравнять наименования Свердловская область и Урал, чтобы закрыть дискуссию о переименовании области, пишет Znak.com.

По его словам, предложение возникло на фоне очередного обсуждения этой темы с подачи отца Максима Миняйло, который призвал поднять этот вопрос при общенародном голосовании за поправки в Конституцию.

«У нас в Конституции написано, что переименование субъекта РФ — это дело его самого и сделать это можно без всякого опроса через Заксобрание. В марте 2019 года этот путь завершила Кемеровская область, которая приняла два равнозначных названия: Кузбасс и Кемеровская область, и потом это внесли во все документы. Я думаю, что это удачный вариант для Свердловской области: на ближайшие 10, 20 лет или вообще на неограниченное время уравнять названия Свердловская область и Урал. Кому не нравится имя Свердлова — тот будет пользоваться вторым», — уверен Баков.

Баков считает, что предпосылки для такого переименования у региона есть: в Екатеринбурге размещены и Уральский федеральный университет, и Уральское отделение РАН, и уральское полпредство.

«Думаю, наши соседи на нас не обидятся: Челябинская область именует себя Южным Уралом, Курганская — Зауральем. Депутаты наши не слишком заняты и вполне могли бы подумать и о завтрашнем дне области, и о бренде региона. Урал легче раскручивать в тех же международных делах, чем слова "Свердловская область". Даже русскому человеку это произнести сложно, а представьте, каково иностранцу. Урал произнести очень просто — тем более что есть нефть Urals, урология опять же существует во всём мире. Все, в общем, подготовлены», — отмечает он.

Тема о возможном переименовании Свердловской области периодически поднимается со стороны православной общественности и представителей екатеринбургской епархии, которые не хотят, чтобы область называлась в честь «террориста, убийцы и злодея». Официальные власти эту тему пока не поддерживают: источник Znak.com в аппарате губернатора считает, что включение опроса о переименовании области в общероссийский опрос по путинским поправкам в Конституцию РФ маловероятно, так как федеральные власти вряд ли позволят регионам отвлекать граждан от основной темы голосования.