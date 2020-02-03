В РПЦ предложили обсудить переименование Свердловской области на опросе по Конституции

Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло на конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» предложил решить вопрос о переименовании Свердловской области во время общероссийского опроса по поправкам в Конституцию РФ, пишет ИА «Красная весна».

«Оксюморон, что город святой Екатерины находится в области убийцы, террориста и злодея, который принимал самое непосредственное участие в уничтожении казаков и был автором так называемого декрета "О расказачивании" и организатором убийства царской семьи. [Необходимо] в рамках всенародного голосования, по крайней мере в границах Свердловской области, провести в этом опросе учёт мнений тех, кто не хотел бы […] жить в области, которая именуется этим именем», — заявил он.

В конце выступления Миняйло попросил казаков выступить с соответствующей инициативой.

Znak.com со ссылкой на источник в аппарате свердловского губернатора назвал перспективу такого дополнительного опроса маловероятной.

«У нас в регионе такой вопрос даже не обсуждался. Инициатива по всероссийскому опросу идёт от Москвы. Стоит задача организовать всё максимально открыто и прозрачно, и вряд ли регионам позволят проводить параллельно свои опросы, даже чтобы привлечь избирателей на участки», — полагает он.

Пока правила проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не определены. Ожидается, что ясность по вопросу появится в течение недели, когда будут подготовлены и рассмотрены поправки ко второму чтению законопроекта об изменении основного закона. Само голосование предварительно запланировано на 12 апреля.