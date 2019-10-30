Экономисты спрогнозировали дефицит продуктов в России из-за увеличения экспорта

К 2025 году в России может сократиться внутреннее потребление продовольствия из-за достижения заявленных с госпрограмме развития сельского хозяйства планов по импортозамещению и увеличению экспорта, со ссылкой на доклад экспертов Института экономической политики имени Гайдара и РАНХиГС пишут РБК и ТАСС.

Согласно майскому указу Владимира Путина, объём экспорта сельхозпродукции к 2024 году должен достичь 45 миллиардов долларов. Для некоторых отраслей предусмотрены целевые показатели — в частности, к 2024 году экспорт мясной и молочной продукции должен увеличиться в 4,5 раза по сравнению с 2017 годом.

Эксперты отметили дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения, что может привести к невыполнению госпрограммы. Но если эти задачи будут выполнены, то может «возникнуть проблема с удовлетворением внутренних потребностей в сельхозпродукции» — по расчётам экономистов, внутреннее потребление может сократиться на 10%.

Самыми проблемными категориями могут быть мясо, в частности говядина, и молоко. Авторы исследования также отмечают, что импортозамещение и резкое увеличение экспорта стали главными целями аграрной политики последних лет.