«Экология, дефицит врачей и наличие колоний». В мэрии Нижнего Тагила озвучили главные проблемы города

В мэрии Нижнего Тагила определили главные проблемы города, которые чиновникам и депутатам совместно с жителями города предстоит решить в ближайшие годы. Это снижение численности населения города, в том числе трудоспособного, ежегодный отток перспективной молодёжи, неблагоприятная экологическая обстановка, отсутствие современной системы переработки отходов, использование устаревших технологий очистки воды, дефицит профессиональных медицинских кадров и наличие исправительных учреждений на территории Тагила. Список слабых сторон города был составлен по итогам анализа его текущего социально-экономического развития. Об этом депутатам думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям рассказал сегодня, 22 января, замначальника экономического управления мэрии Ринат Сулейманов.

По словам чиновника, до 2035 года Нижний Тагил должен стать городом с высоким качеством жизни, инновационной и конкурентоспособной экономикой, а также социальной средой, обеспечивающей всестороннее развитие личности. В конце 2018 года тагильчане единогласно поддержали стратегию социально-экономического развития города, представленную мэром Владиславом Пинаевым на публичных слушаниях. В рамках девяти приоритетных направлений в ближайшие пять лет — до 2024 года — администрация намерена реализовать в городе 59 проектов, часть из них уже принята в работу. В стратегии выделены направления по модернизации системы водоснабжения, а также строительству мусоросортировочного завода, нового полигона для ТКО и снегоплавильной станции. Продолжится реализация проекта «Светлый город», благоустройство дворовых и общественных территорий, ремонт дорог. Всего планируется привести в эксплуатационное состояние 70 городских дорог общей протяжённостью 117 км.

Директор НТИ-УрФУ, депутат Владислав Потанин отметил, что в проекте социально-экономического развития Нижнего Тагила ещё не прописаны мероприятия, которые будут проводиться для достижения нужных показателей. При этом спикер НТГД Алексей Пырин обратил внимание на планы по развитию присоединённых территорий, в которых, согласно документу, создадут более десяти сельскохозяйственных предприятий. Детально рассказать Пырину про эти предприятия никто не смог. Сейчас ведётся работа по строительству фермы и сыроварни в посёлке Висимо-Уткинск. Развитие фермерско-крестьянских хозяйств осуществляется по обращению граждан.