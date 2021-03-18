«Экологическая повестка — несомненный приоритет для компании». ЕВРАЗ озвучил четыре экологические цели, которые планирует выполнить до 2030 года

Старший вице-президент ЕВРАЗа по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов рассказал изданию «КоммерсантЪ» об экологических целях, которые ЕВРАЗ планирует выполнить до 2030 года.

По словам Иванова, металлургические предприятия ЕВРАЗа в России и Северной Америке должны снизить показатели на 20% к уровню 2019 года, а угледобывающие активы — добиться 75-процентной утилизации метана.

При этом выбросы в атмосферу стальных предприятий компании должны сократиться на 33%, а угольные предприятия должны добиться сокращения выбросов пыли от транспортировки и хранения угля в 1,5 раза.

«В водопользовании мы планируем перейти на замкнутый цикл при производстве стали, то есть достичь нулевых сбросов. И четвертое ключевое направление — переработка отходов, где мы ставим цели 95-процентной переработки отходов металлургического производства и общих отходов и 50-процентной переработки отходов горного производства», - отметил Алексей Иванов.

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Также топ-менеджер добавил, что комбинаты ЕВРАЗа в России участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух» и нацпроекте «Экология». По словам старшего вице-президента ЕВРАЗа по коммерции и развитию бизнеса, компания всегда прислушивается к жителям промышленных городов.

«Стратегия состоит из непосредственно экологических проектов и проектов модернизации основного производства с весомым экологическим эффектом. Их соотношение — примерно 50/50. Размер инвестиций на различные программы в области защиты окружающей среды, то есть чисто экологические проекты, на период до 2026 года включительно составляет несколько сотен миллионов долларов», - поделился Иванов.

В будущем ЕВРАЗ хочет создать новую установку сероочистки на агломерационной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК, которая позволит сократить выбросы в атмосферу почти на 30 тысяч тонн в год. Также планируется экологическая модернизация коксохимического производства на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК, что снизит в три раза выбросы опасных полиароматических веществ.

«Реализация стратегии находится на контроле у топ-менеджмента и совета директоров ЕВРАЗа, так что экологическая повестка — несомненный приоритет для компании», - подчеркнул Алексей Иванов.

При этом Алексей Иванов отметил, что к 2020 году ЕВРАЗ достиг трёх целей, которые компания поставила в 2017 году на пятилетнюю перспективу.