Экологи сообщили о планах завоза в Новоуральск урановых «хвостов» из США

Группа «Экозащита!» сообщает, что Росатом может расширить импорт так называемых урановых «хвостов» (экологи называют их отходами) в Новоуральск — завозить их планируется не только из Германии, но и из США, пишет Znak.com.

Такие предположения активисты «Экозащиты!» делают на основании заявки на экспорт в Россию «низкообогащенного гексафторида урана» в количестве 10 тысяч килограммов, поступившей в комиссию по ядерному регулированию США.

«За этой формулировкой вполне может скрываться импорт в Россию отходов, аналогичных немецким», — делает вывод «Экозащита!».

В организации также отмечают, что пандемия коронавируса, из-за которой страны ограничивают сообщение, не помешала отправке в Россию «радиоактивных и токсичных отходов с немецкого уранового предприятия компании Urenco в Гронау (Северный Рейн Вестфалия)». 19 марта судно «Михаил Дудин» с контейнерами, содержащими около 600 тысяч тонн урановых «хвостов», по данным «Экозащиты!», должно было прибыть в российский порт Усть-Луга в Ленинградской области. Дальше контейнеры перегрузят на железнодорожный состав, который отправится в Новоуральск.

«Ранее такие отходы ввозили в Россию в среднем раз в три недели. Перерыв был связан с тем, что Росатому из-за протестов пришлось разрабатывать новый маршрут. Предыдущий маршрут пролегал через Санкт-Петербург», — отмечают в «Экозащите!».

По данным немецких федеральных властей, с мая по октябрь 2019 года из Гронау на АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, входит в госкорпорацию «Росатом») в Новоуральске уже было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров), то есть около 3,6 тысячи тонн урановых «хвостов». Всего с 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн (более 1 тысячи контейнеров, или примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов», отмечали по этому поводу в российском бюро Greenpeace.