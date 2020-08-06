Экоактивисты сообщили об очередной партии урановых «хвостов» для Свердловской области

5 августа из порта Амстердама в порт Усть-Луга на судне «Михаил Дудин» отправилась очередная партия урановых «хвостов» с завода Urenco в Гронау, которая, как и предыдущие партии, может быть доставлена в Новоуральск, со ссылкой на активистов группы «Экозащита» пишет Znak.com. По их данным, корабль прибудет в Россию ориентировочно 11 августа.

По информации немецких федеральных властей, с мая по октябрь 2019 года из города Гронау на АО «Уральский электрохимический комбинат» (входит в госкорпорацию «Росатом») в Новоуральске было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров) с урановыми «хвостами». Всего же с 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн (более тысячи контейнеров, или примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов», считают в российском бюро Greenpeace. По подсчётам представителей группы «Экозащита», всего с начала 2020 года в Россию ввезено более 3,5 тысячи тонн урановых хвостов.

В ГК «Росатом» уверяют, что ввозимое сырьё хранится безопасно, а остающиеся после обогащения урана материалы — «стратегический резерв для атомной энергетики будущего».

«ОГФУ — это ценный продукт, это конкурентное преимущество, это наши технологии, которые позволяют использовать этот материал для топлива атомных электростанций, есть проекты использования этого сырья в реакторах будущего. Подчёркиваю, что ОГФУ намного менее опасный продукт, чем природный уран», — заявлял старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин.

Завоз «хвостов» на Урал вызвал протесты — в Екатеринбурге по этому поводу проходили пикеты. Кроме того, в ноябре 2019 года экоактивисты провели митинг в немецком городе Гронау у завода по обогащению урана компании Urenco.