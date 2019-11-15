Екатеринбурженка подала в суд на фотосалон, разместивший её фото на рекламе надгробий

Жительница Екатеринбурга обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей с фотосалона, который незаконно поместил её фотографию на рекламу надгробий. Снимок девушки использовали как образец портрета на могилу.

По информации E1.ru, в 2011 году Екатерина Колбасина сделала фотографию на экзаменационную карточку в одном из городских фотосалонов. Спустя несколько лет в фотостудию, которая уже переехала на другую улицу, случайно зашла её сестра Дарья. Девушка увидела, что в качестве выставочного образца для надгробия в железном овале, висевшем на стене, размещена фотография Екатерины с датами рождения и смерти. После заявленной претензии сотрудники салона отдали родственнице железный овал с портретом.

Узнав о случившемся, Колбасина написала претензию владельцу салона Андрею Ухову и предложила выплатить ей компенсацию за моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей. Однако Ухов обвинил девушек в мошенничестве, поэтому Екатерине пришлось обратиться в суд.

«Хорошо, что мой надгробный портрет в салоне увидела Дарья, у неё устойчивая психика. А если бы это увидела наша бабушка, пережившая инсульт? У меня крутился только один вопрос в голове: а почему сотрудники фотоателье не разместили свои фото в могильных овалах?» — заявила девушка во время первого судебного заседания, прошедшего 15 ноября.

По словам адвоката владельца салона, Ухов утверждает, что могильный овал никогда не висел в помещении его фирмы, а Екатерина Колбасина всё выдумала. Сам мужчина на заседание суда не явился.

По итогам заседания судья распорядилась предоставить исходники фотографий, которые девушка сделала в фотоателье в 2011 году. Как пишет Znak.com, cледующее заседание назначено на 11 декабря.