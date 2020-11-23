Екатеринбургского журналиста на 14,5 лет отправили в колонию строгого режима за педофилию

Суд Берёзовского признал виновным 40-летнего журналиста из Екатеринбурга Максима Фадейкова по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Его отправили в колонию строгого режима на 14 лет и 6 месяцев. Кроме того, мужчина должен будет выплатить 450 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшей стороне.

По информации портала Е1.ru, Фадейкова обвинили в педофилии в отношении девочки младше 14 лет. Журналиста Максима Фадейкова задержали в августе 2019 года. По версии самого журналиста, в последнее время он работал стрингером для разных изданий. Максим рассказал, что вёл расследование о деятельности сети педофилов. В ходе расследования вышел на девочку-подростка, которая была жертвой извращенцев. Он собрал материал, но спустя какое-то время родственники девочки подали на Фадейкова заявление в СК, что он якобы вступал с ней в половую связь, пишет ЕАН.