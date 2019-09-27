Екатеринбургский фотограф заявил о нарушении авторских прав из-за фото для стелы «Город Святой Екатерины»

Фотограф Вадим Балакин заявил об использовании своей фотографии создателями стелы «Город Святой Екатерины» без разрешения, пишет E1.ru. Речь идёт о верхней фотографии с салютом, на которой написана фраза «Город Святой Екатерины».

«Мне друг написал и спросил, моя фотография или нет. Я посмотрел, действительно, моя. Я написал во "ВКонтакте", в паблик "Город Святой Екатерины", пока тишина. Если нарушают, то по мировому [соглашению] что-то выплачивается», — рассказал Вадим Балакин.

Фотография и информация о стеле опубликованы в группе «Храм Святой Екатерины» и на сайте епархии.

«В день святого праведного Симеона Верхотурского, 25 сентября 2019 года, на Кольцовском тракте, на въезде в уральскую столицу появилась серия щитов с изображением покровительницы Екатеринбурга — святой великомученицы Екатерины и надписью "Добро пожаловать в город Святой Екатерины". Это инициатива сообщества "Храм Святой Екатерины", поддержанная членом Всемирного русского народного собора, соучредителем Фонда Святой Екатерины Андреем Моисеевичем Симановским», — говорится на сайте епархии.

В пресс-службе епархии объяснили, что они инициировали тему города Святой Екатерины в сообществе, но не изготавливали макеты. По словам епархии, щитами занималась компания «Сима-ленд».

«Все люди, которые присутствуют на фотографиях, были опрошены, согласованы — на съёмку и согласие подписи у меня есть. Что касается фотографий, вам надо попробовать обратиться в отдел дизайнеров», — ответила изданию представительница «Сима-ленда».

В юридическом отделе компании «Сима-ленд» сказали, что с этим вопросом нужно обращаться не к ним. До отдела дизайнеров и отдела рекламы дозвониться не удалось.