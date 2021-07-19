Екатеринбург утонул после ливня (ВИДЕО)

Вчера, 18 июля, в Екатеринбурге прошёл сильный грозовой ливень, из-за которого улицы столицы Среднего Урала затопило водой. За прошедшие сутки там выпало 40% месячной нормы осадков.

По всему городу оказались затоплены дороги, подземные переходы, неисправно работали светофоры. Как пишет 66.ru, хуже всего ситуация была на Химмаше и в Орджоникидзевском районе.

Так, в торговом центре «Парк Хаус» протекла крыша.

От потопа внутри торгового центра «Карнавал» обрушился потолок.

«Там апокалипсис. Эскалаторы не работают, с потолка льёт со страшной силой», — делится с E1.ru очевидец.

На Уралмаше во время бури дерево рухнуло на две припаркованные иномарки.

Улица Фронтовых Бригад практически полностью оказалась под водой — машины, автобусы, трамваи и троллейбусы ехали по рельсам.

Затопило и дорогу под мостом на Малышева — Восточной. Автомобили глохли прямо в лужах.

Сортировка также превратилась в одну большую лужу.

Как пишет E1.ru со ссылкой на вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова, этой ночью на улицах работали 137 единиц техники и 89 рабочих. Было вывезено почти 50 тонн грязи и 23 тонны мусора. Бубнов напомнил, что осадки ожидаются и на этой неделе, поэтому ситуацию нужно держать под контролем.

Напомним, 4 июля в Нижнем Тагиле бушевала стихия. Многие улицы затопило водой, на оживлённых перекрёстках не работали светофоры, а в некоторых района города град побил урожай. Ушла под воду «Тагильская лагуна», для которой строители так и не придумали спасения от таких погодных катаклизмов. Долго стояли трамваи. Пострадал бизнес. Жителям посёлков и деревень Горноуральского городского округа, садоводам повезло ещё меньше — здесь были перебои с электричеством, некоторые дома затопило, размыло мосты и дороги, а власти округа объявили режим ЧС.