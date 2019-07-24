Екатеринбург и Свердловскую область накрыл смог с запахом гари

Утром 24 июля Екатеринбург окутала едкая белая дымка, в воздухе ощущается стойкий запах гари, со ссылкой на сообщения жителей в соцсетях пишет Znak.com.

Горожане жалуются на то, что по всему городу «вонь кислотная, сушит слизистые» и «в городе дышать реально нечем».

«Какой ужас на улице, думала, проводка горит дома, пока в окно не выглянула», — сообщает Алёна Патрушева.

Отмечается, что туман с запахом гари заметен и за пределами Екатеринбурга — в Богдановиче и Каменске-Уральском «такая же гарь с утра».

Главный синоптик гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что сегодня по прогнозу в отдельных районах Свердловской области должна была установиться дымка.

«Этот туман мы и определяем как метеорологическое явление "дымка". Но данных о загрязнении воздуха пока нет, они поступят после трёх часов», — сказала она.

ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщило, что в воздухе над Екатеринбургом не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Также в ведомстве отметили, что природных и техногенных пожаров возле уральской столицы нет, торфяники не горят, а нависшую над городом дымку с неприятным запахом в ведомстве объясняют природными факторами.

«Слабый ветер и высокая влажность привели к образованию дымки, а также к усилению процесса накопления вредных веществ в приземистом слое атмосферы. Однако превышений предельно допустимой концентрации не зафиксировано», — отметили в ведомстве.

Сейчас лесные пожары бушуют в Красноярском крае, ранее дым от них вызвал смог в Омске, затем дошёл до Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска и Нефтеюганска. На вопрос, может ли ситуация в Екатеринбурге быть следствием лесных пожаров в Красноярском крае, в пресс-службе свердловского главка МЧС ответили, что «пока об этом говорить преждевременно».