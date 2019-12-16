Егор Жуков обжаловал приговор по «московскому делу»

Защита студента Высшей школы экономики Егора Жукова подала апелляцию на приговор Кунцевского суда Москвы, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Леонид Соловьёв.

6 декабря Кунцевский суд признал студента виновным в призывах к экстремизму через интернет и назначил ему три года лишения свободы условно. В течение первых двух лет Жукову запретили администрировать сайты в интернете. Изъятые у него дома при обыске статуэтку трёх лягушек и либертарианский флаг судья Светлана Ухнаева потребовала уничтожить как вещественные доказательства по делу.

Адвокаты требуют отменить обвинительный приговор и закрыть дело. Жалоба была подана в минувшую пятницу, уточнил Соловьёв.

Напомним, Егора Жукова задержали 2 августа. Сначала ему вменили участие в «массовых беспорядках» 27 июля в Москве в день несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Следствие утверждало, опираясь на видеозапись событий, что Жуков направлял протестующих. Позже оказалось, что на записи был другой человек, тогда со студента это обвинение сняли, но предъявили новое — в публичных призывах к экстремизму. 3 сентября Басманный суд по ходатайству следствия перевёл его из СИЗО под домашний арест.

Прокурор в суде просил для Жукова четыре года колонии и отмечал, что его вина полностью доказана.