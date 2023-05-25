«Его мама начала кидаться на сотрудников полиции с топором». Соседи рассказали, как происходило задержание треш-стримера из Нижнего Тагила, который в прямом эфире избил свою собаку  

Стали известны подробности задержания полицией треш-стримера, который за деньги в прямом эфире избивал свою собаку. По словам очевидцев, во время изъятия собаки блогер прятался в подушках, а его мама бросалась на сотрудников с топором, сообщает Ural Mash.

«Собаку помогли забрать сотрудники полиции. Сначала они по-хорошему уговаривали мать Булата М. открыть дверь, но она не сделала этого и сидела тихо. Как только сотрудники стали стучаться в окна, она встала около него с топором. Потом, когда уже начали вырезать дверь, срезали петли и сделали дырочку, мама блогера начала оттуда кидаться с топором на сотрудников полиции. Мужчину нашли в другой комнате, он прятался под подушками. Вот таким образом удалось изъять собаку», — говорит очевидец.

По словам соседей, Булат М. последние два года проявляет агрессию и регулярно употреляет алкоголь. А также неоднократно до задержания избивал свою маму и набрасывался на жильцов дома.

«Во дворе он ни с кем практически не дружил. Если он и общался, то только в своём кругу. С ним всегда считались и проявляли какое-то уважение, по-человечески с ним общались. Он ведёт очень замкнутый образ жизни, а из дома выходит только на лестничную площадку, чтобы покурить. Мама у него работает где-то в мусорной компании, возможно уборщицей, не знаю, но она трудолюбивая. Единственное, ей не повезло с младшим сыном, потому что он ударился в наркотики. Она устала с этим бороться. Это беда каждой семьи, где есть такие наркоманы», — рассказал сосед.

Напомним, 22 мая депутат Заксобрания Свердловской области уроженец Нижнего Тагила Алексей Свалов выложил в своём Telegram-канале обращение к начальнику МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагиму Абдулкадырову и попросил провести проверку инцидента. Позже от соседей стало известно, что блогер издевается не только над собакой, но и над своей пожилой матерью. После обострения ситуации в СМИ мужчина сообщил, что в его адрес стали приходить угрозы, впоследствии он скрылся от полиции и зоозащитников в неизвестном направлении. 23 мая полиция вскрыла квартиру треш-стримера и изъяла собаку. Домашний питомец был передан в руки зоозащитников для проведения обследования на получение возможных травм или увечий со стороны хозяина. Живодёр был доставлен в дежурную часть ОП № 17 МУ МВД по Нижнему Тагилу для установления точных обстоятельств произошедшего.