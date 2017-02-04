Единороссы предлагают сделать приватизацию жилья бессрочной

Депутаты Госдумы от «Единой России» намерены внести в действующее законодательство поправки, согласно которым приватизация жилья продлевается и становится бессрочной. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев, пишет «Интерфакс».

«Фракция пришла к выводу о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации. Этот вопрос вчера обсуждался с председателем правительства», – сказал Исаев.

Он обратил внимание на то, что депутаты только что вернулись с региональной недели, где прошли встречи с избирателями, и многие ставили вопрос о необходимости решения по этому поводу.

По словам Исаева, лидер «Единой России», премьер Дмитрий Медведев поддержал такой подход и соответствующая поправка будет внесена депутатами во вторник.

В октябре 2016 года глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что сроки бесплатной приватизации жилья неоднократно продлевались, но сейчас этого, вероятнее всего, не случится. По его прогнозам, действие правила бесплатной приватизации должно закончиться в марте 2017 года.

Агентство новостей «Между строк»