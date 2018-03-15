Единороссам поручили делать селфи с участков 18 марта под видом невест, врачей, военных и пожарных

В день выборов президента единороссы будут выкладывать в соцсети фотографии голосующих блондинок, женихов и невест, людей, переодетых в полководцев, а также врачей в белых халатах, со ссылкой на представителей партии в регионах пишет «Дождь».

Отмечается, что изначально идею фотографий с участков разработали в Кремле, таким образом там надеются повысить явку. Региональные отделения «Единой России» получили от федеральных коллег указания по поводу того, как им повышать явку в день президентских выборов 18 марта. Регионы просят провести в социальных сетях флешмоб под названием «участОК», смысл которого заключается в том, чтобы все партийцы сделали фотографию на избирательном участке и выложили её в соцсети. Публичные призывы к однопартийцам опубликовали в своих аккаунтах в соцсетях депутаты Госдумы Александр Сидякин, Алёна Аршинова и Артём Туров.

«Мы призываем всех однопартийцев, сторонников "Единой России", друзей, знакомых прийти на выборы 18 марта, сделать свой выбор и принять участие во всероссийской акции: сделай фото или запиши ролик на избирательном участке с хештегом #УЧАСТОК и выложи в свою социальную сеть 18 марта. Участок — от слова участие!» — написал на страничке «ВКонтакте» депутат от Смоленской области Артём Туров.

Как минимум несколько регионов получили от политуправления письмо с примерами возможных фотографий для флешмоба — «блондинки на выборах», «влюблённые» (молодой человек и девушка, возможно, в свадебных нарядах), а также «национальные костюмы», то есть группа из 4–5 человек, которые организованно пришли на участок в национальных костюмах и с национальными музыкальными инструментами.

Ещё один пример — «реконструкторы на выборах», то есть «люди в военной форме разных лет, переодетые в полководцев, известных военных деятелей прошлого». Также на фотографиях с участка стоит показать голосующими врачей в белых халатах, полицейских и пожарных в форме, рабочих в спецодежде, группу голосующих друзей и всю семью минимум из трёх человек с детьми либо на руках, либо в колясках, а также уважаемых в регионе общественных деятелей.

Близкий к руководству партии собеседник отмечает, что изначально поручение делать фотографии на участках исходит из администрации президента.