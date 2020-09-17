Единоросс Александр Долгоруков официально признан депутатом Нижнего Тагила

Сегодня, 17 сентября, Избирательная комиссия Нижнего Тагила вручила единороссу Александру Долгорукову удостоверение депутата Нижнетагильской городской думы седьмого созыва. На довыборах, которые прошли в городе в минувшие выходные, он набрал наибольшее количество голосов избирателей — 870. Теперь именно Долгоруков будет представлять в гордуме интересы жителей округа № 10 вместо сложившего ранее полномочия Андрея Обельчака. К округу № 10, напомним, относится часть Выи, а также Лебяжка, Кирпичный, Пырловка и Евстюниха.

Вместе с удостоверением новому депутату НТГД также вручили папку с наказами избирателей, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии.

Александр Долгоруков является руководителем школы олимпийского резерва «Юпитер» и ФОК «Президентский». Ранее АН «Между строк» сообщало, что Долгоруков попал в топ-5 муниципальных руководителей с самыми высокими зарплатами в прошлом году с доходом в 122,3 тысячи рублей. Депутат учился в педагогическом институте, является чемпионом России и тренером по пауэрлифтингу. Известно, что он участвовал в выборах депутатов НТГД в 2017 году (был включён в Тагилстроевскую территориальную группу), но неудачно.

Напомним, довыборы в городскую думу по округу № 10 проходили в Нижнем Тагиле 13 сентября. На избирательные участки во время довыборов пришли 2120 тагильчан. Явка стала самой низкой за всю историю города. Основная и самая ожесточённая борьба за депутатское кресло развернулась между протеже «Единой России» и тагильского мэра Александром Долгоруковым и лидером общественного движения «Тагил за перемены» Надеждой Журавлёвой.