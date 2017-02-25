«Единая Россия» разрешила осуждённым кандидатам выдвигаться на выборы в региональные органы власти

Партия «Единая Россия» разрешила ранее осуждённым за преступления людям участвовать в праймериз по избранию кандидатов на выборы в региональные и местные органы власти. Решение о выдвижении судимого кандидата будут принимать региональные отделения, сообщает «Коммерсантъ». Такие постановления будут выносить на основе «морально-нравственных» аспектов, заявили в «Единой России», уточнив, что такие случаи будут единичны.

С 26 февраля «Единая Россия» начала приём заявок на участие в праймериз, завершится он 27 апреля, месяц отводится на дебаты, 28 мая состоится единый день предварительного голосования с участием избирателей. Победителей праймериз партия выдвинет на выборы: 10 сентября будут избираться депутаты шести заксобраний и 11 гордум административных центров регионов. Эти выборы станут последними перед президентской избирательной кампанией в РФ в 2018 году.

Во время выборов депутатов в Областную и Государственную думу в сентябре 2016 года «Единая Россия» запретила выдвигаться кандидатам со снятой и погашенной судимостью, хотя это позволено законодательством.

Однако 21 сентября 2016 года стало известно, что в Тверской области 31% избирателей выбрали в депутаты кандидата от «Единой России» Антона Секержицкого. В бюллетене было указано, что ранее кандидата осудили за изнасилование. Секержицкий занял последнее место, а лидером стал Олег Лебедев, который ранее работал мэром Твери и был осуждён за воспрепятствование осуществлению правосудия.

Также 23 сентября заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что в Государственную думу прошли 10 ранее судимых кандидатов. Булаев не уточнил конкретные административные или уголовные статьи кандидатов.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ъ»