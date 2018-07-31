«Единая Россия» предложила в 40 раз повысить штраф за бизнес без лицензии

Депутаты-единороссы предложили повысить штрафы за нелегальное предпринимательство в 40 раз, пишут «Известия». Поправки подготовили депутаты Владимир Афонский, Николай Петрунин, Виктор Дзюба и Наталия Пилюс.

За ведение бизнеса без государственной регистрации (14.1 КоАП) штраф предлагают повысить за первый раз до суммы 5−10 тысяч рублей, а за второй раз — до 20−30 тысяч рублей. В данный момент размер штрафа составляет от 500 до 2 тысяч рублей.

По словам инициаторов проекта, существующих штрафов мало для того, чтобы вывести предпринимателей из тени, так как их размер не изменялся больше десяти лет и успел за это время «обесцениться». По информации «Известий», предложение также поддерживают Минюст и думская фракция ЕР.

По мнению первого вице-президента «Опоры России» Владислава Корочкина, вывести предпринимателей из тени подобными поправками не удастся — они могут лишь «окончательно отбить у населения желание пробовать себя в каком-то деле».

Как следует из статистики судебного департамента при Верховном суде, в 2015 году в судах рассмотрели около 140 тысяч дел о незаконном предпринимательстве по статье 14.1 КоАП, в 2017-м — более 154 тысяч.