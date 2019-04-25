«Единая Россия» отказалась от участия в выборах мэра Новосибирска

Кандидат от «Единой России» не будет принимать участия в выборах мэра Новосибирска, со ссылкой на секретаря местного отделения партии Андрея Панферова пишет «Коммерсантъ».

По его словам, в партии проанализировали политическую ситуацию в регионе и решили сосредоточиться на выборах депутатов в 2020 году, так как «Единой России» важно сохранить большинство в областном и городском парламенте.

«Сейчас в регионе достигнут определённый политический баланс. Понимая, как нелегко он нам давался, мы не собираемся расшатывать ситуацию», — сказал Панферов.

Он добавил, что партия не будет поддерживать действующего мэра от КПРФ Анатолия Локотя.

Летом 2018 года, перед выборами губернатора Новосибирской области, Локоть и кандидат в главы региона от «Единой России» Андрей Травников заключили пакт: Локоть отказался от выдвижения в губернаторы в обмен на сохранение прямых выборов мэра Новосибирска, а Травников обещал его поддержать.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Локоть будет баллотироваться на второй срок — в 2014 году он был избран большинством. На выборах он представлял единого кандидата от оппозиции и одержал победу над кандидатом от «Единой России» Владимиром Знаковым.