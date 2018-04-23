ЕДДС Нижнего Тагила сделала экстренное предупреждение

Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила выступила с экстренным предупреждением. Сегодня, 23 апреля, в Нижнем Тагиле и в Свердловской области сохраняется вероятность сильного снега, налипания мокрого снега на провода, гололедицы на дорогах, ветра с порывами 18-23 м/с. Из-за сильного ветра и снега значительно вырастает риск повреждения воздушных линий связи и электропередач, повал деревьев и разрушение некапитальных построек. Также ожидается ухудшение работы транспорта из-за снежных заносов.