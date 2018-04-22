На Свердловскую область обрушатся шквалистый ветер и снегопад

Свердловские синоптики предупреждают жителей региона о серьёзном ухудшении погоды. В ближайшие дни ожидается усиление ветра до 20 м/с, на севере области — сильный мокрый снег. Сотрудники МЧС просят горожан соблюдать необходимые меры безопасности.

«При неблагоприятных погодных явлениях необходимо прекратить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, не оставлять открытыми окна и балконные двери в жилых домах и квартирах. Мокрый снег может осложнить дорожную обстановку, поэтому следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели напоминают, при сильном ветре смертельно опасно стоять под ЛЭП. Если возникают перепады напряжения, нужно сразу обесточить все приборы в квартире, выдернуть вилки из розеток, чтобы при внезапном включении электричества не случился пожар.