ЕАН: В Краснотурьинске диагностировали коронавирус у ребёнка-инвалида

В Краснотурьинске диагностировали коронавирус у пятилетнего ребёнка-инвалида. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на источник в медицинских кругах. ﻿

«Ребёнок был дома, внезапно у него появилась одышка. Папа вызвал скорую, увезли, поставили вначале пневмонию. Лечили две недели, но лучше не становилось. Взяли анализы — мазок, кровь именно на коронавирус. Сделали ещё снимок лёгких — картина ужасная. И тут приходит результат анализов — коронавирус подтверждён», — рассказал собеседник издания.

При этом в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заявили, что на сегодняшний день в регионе не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом COVID-19. В ведомстве предположили, что у ребёнка могли диагностировать другую разновидность коронавирусной инфекции.

Согласно данным Википедии, коронавирусы — семейство, включающее на январь 2020 года 40 видов РНК-содержащих вирусов, объединённых в два подсемейства. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают корону.