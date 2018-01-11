Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, с 2012 года находящийся на территории посольства Эквадора в Великобритании, получил эквадорское гражданство, со ссылкой на неназванные источники сообщает издание El Universo.

По информации издания, гражданство основатель WikiLeaks получил 21 декабря 2017 года.

Накануне, 10 января, в Twitter Ассанж опубликовал фотографию, на которой одет в форму национальной сборной Эквадора по футболу.

С 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обращался к властям страны с просьбой предоставить ему политическое убежище, так как опасался экстрадиции в США, где против него начали расследование за разглашение секретной информации в материалах WikiLeaks. Ассанжа заочно приговорили к 35 годам лишения свободы.

В интервью Владимиру Познеру Ассанж говорил, что он рассматривал возможность попросить политическое убежище в России, однако он решил остановиться на посольстве страны, которая «не является политическим оппонентом США», поэтому выбрал Эквадор. Он подчеркнул, что запрос убежища у России был бы использован «в той кампании, которую вела западная пресса».

В мае полиция Великобритании пригрозила Ассанжу арестом, если он не покинет территорию посольства Эквадора. После этого основатель WikiLeaks заявил, что попросил политическое убежище во Франции.