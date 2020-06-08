Двух волейболисток из «Уралочки-НТМК» вызвали в сборную России

Два игрока волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» получили вызов на тренировочный сбор национальной команды. Ими стали нападающая Ксения Парубец и либеро Дарья Пилипенко, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе клуба. Первый сбор команды стартует с 29 июня в «Волей Граде» в Анапе. Всероссийская федерация волейбола уже согласовала предварительные даты проведения Кубка Ельцина в Екатеринбурге. Турнир планируется организовать с 3 по 6 сентября.

«Кубок Ельцина можно провести в таком формате, когда сборная сыграет с несколькими клубами. Таким образом мы не потеряем на год сам турнир и сможем придать тренировочной деятельности соревновательный смысл», — отметил генсекретарь ВФВ Александр Яременко.

Напомним, в этом году Всероссийская федерация волейбола объявила о досрочном завершении чемпионата России по волейболу из-за пандемии коронавируса. В итоге места были распределены по результатам предварительного этапа регулярного чемпионата. «Уралочке-НТМК» досталась бронза. Серебро получил калининградский «Локомотив», а чемпионом страны стал клуб «Динамо-Казань». Решение поддержали 10 из 12 клубов женской Суперлиги.

После завершения чемпионата «Уралочку» покинули сразу четыре волейболистки.