«Уралочка-НТМК» стала бронзовым призёром чемпионата России по волейболу

Всероссийская федерация волейбола объявила о досрочном завершении чемпионата России по волейболу в связи с пандемией коронавируса. В итоге места были распределены по результатам предварительного этапа регулярного чемпионата. «Уралочке-НТМК» досталась бронза.

Как пишет «Коммерсантъ-Урал», серебро получил калининградский «Локомотив», а чемпионом страны стал клуб «Динамо-Казань». В пресс-службе федерации рассказали, что решение поддержали 10 из 12 клубов женской Суперлиги.

«Суперлига Париматч» была остановлена на стадии полуфинала. «Уралочка» успела выиграть в первом матче серии у «Локомотива» на домашней площадке со счётом 3:1.