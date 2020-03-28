«Уралочка-НТМК» стала бронзовым призёром чемпионата России по волейболу

Всероссийская федерация волейбола объявила о досрочном завершении чемпионата России по волейболу в связи с пандемией коронавируса. В итоге места были распределены по результатам предварительного этапа регулярного чемпионата. «Уралочке-НТМК» досталась бронза.
Как пишет «Коммерсантъ-Урал», серебро получил калининградский «Локомотив», а чемпионом страны стал клуб «Динамо-Казань». В пресс-службе федерации рассказали, что решение поддержали 10 из 12 клубов женской Суперлиги.
«Суперлига Париматч» была остановлена на стадии полуфинала. «Уралочка» успела выиграть в первом матче серии у «Локомотива» на домашней площадке со счётом 3:1.
«Чемпионат России можно окончить результатами регулярного этапа, без плей-офф. В таком решении не будет ничего особенного. В первую очередь надо заботиться о здоровье людей», — заявлял ранее вице-президент Всероссийской федерации волейбола Николай Карполь.