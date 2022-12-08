Двое жителей Нижнего Тагила внесены во всероссийский реестр террористов и экстремистов

Двое жителей Нижнего Тагила были внесены в перечень физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму в 2022 году. База Росфинмониторинга пополнилась именами 56-летнего Николая Гусева и 59-летнего Виктора Расторгуева, признанных террористами.

Последний стал известен общественности в октябре 2022 года, после задержания сотрудниками ФСБ. По данным центра общественных связей ведомства, мужчина планировал серию терактов на территории Нижнего Тагила. Одним из объектов, на которые нацелился Расторгуев, должен был стать военный комиссариат города на улице Бажова. Согласно официальной информации, мужчина прибыл на Урал в 2014 году из Мариуполя на постоянное проживание. По версии СМИ, он работал дворником в местной больнице и в одной из управляющих компаний города. На месте его работы были найдены вещества для изготовления взрывчатого и зажигательного устройства. Во время оперативной съёмки мужчина признался, что находится в «политической оппозиции», что якобы могут подтвердить его публикации в соцсетях. В отношении него было возбуждено уголовное дело за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывчатки.

Сведений о втором мужчине, признанном террористом, оказалось не так много. По информации АН «Между строк», Николай Гусев является моряком дальнего плавания. На своём YouTube-канале мужчина размещал видеоролики, снятые в разных странах мира, а на своих страницах в соцсетях так же, как и Расторгуев, публиковал посты, выступая с резкой критикой существующей государственной политики и антиправительственными высказываниями. Отметим, что, в отличие от своего «коллеги», Гусев был заблокирован соцсетью во «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры РФ № 27-31-2022/Ид14252-22 от 10.10.2022.

Помимо Гусева и Расторгуева, в перечне террористов и экстремистов значатся ещё 2 экстремиста и 2 террориста из Нижнего Тагила. Трое из них пополнили список в период с 2020 по 2021 год.

Включение физических лиц в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, накладывает на человека определённые финансовые ограничения, делающие невозможным совершение ряда покупок или снятие наличных. В частности, признанный экстремистом или террористом человек не может осуществлять финансовые операции в сумме, превышающей 10 тысяч рублей в расчёте на каждого члена семьи (к примеру, в семье из трёх человек сумма не должна превышать 30 тысяч рублей). Кроме финансовых ограничений, лицо, внесённое в реестр, имеет сложности при трудоустройстве и реализации своих избирательных прав.