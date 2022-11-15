Двое жителей Нижнего Тагила получили реальные сроки за вымогательство 10 млн рублей у жены российского военнопленного 

В городе Дзержинске Нижегородской области вынесли приговор по громкому уголовному делу в отношении двух жителей Нижнего Тагила, которые под видом украинских военных вымогали у жены военнослужащего выкуп за якобы сохранение жизни супруга.

Напомним, в марте 2022 года трое злоумышленников (тагильчане Марк Порунов, Игорь Минеев и житель Мурманска) вымогали у женщины 10 миллионов рублей за сохранение жизни её мужу, который незадолго до этого отправился на спецоперацию на Украине. По версии обвинения, один из аферистов позвонил жительнице Дзержинска и заявил, что её муж находится в плену на Украине. Чтобы сохранить супругу жизнь, женщина должна была перевести деньги на указанную банковскую карту. Преступник звонил каждый час, контролировал её действия и требовал скорейшей передачи денег. Когда женщина сообщила об отсутствии требуемой суммы, мошенники порекомендовали взять кредит на 400 тысяч рублей. Получив отказ, злоумышленник начал угрожать убийством супруга и прислал фотографию мужчины, лежащего на земле вниз лицом. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Подозреваемые были установлены и задержаны правоохранителями в течение трёх дней. Следствие установило, что тагильчане выполняли роль посредников в организованной преступной схеме.

Изначально уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору), но после переквалифицировано на часть 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление) и часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, оба мужчины были признаны виновными. Марку Порунову суд назначил 2 года лишения свободы общего режима, а его подельнику Игорю Минееву — 1 год. Статус жителя Мурманска установить не удалось.