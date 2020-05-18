Двое осуждённых за организацию теракта в метро Санкт-Петербурга подали иск к УФСИН из-за плохих условий содержания

Акрам Азимов, признанный виновным в организации теракта в петербургском метро в апреле 2017 года, а также его сообщник Мухамадюсуп Эрматов подали в суд на УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти из-за условий содержания в СИЗО.

Как пишет Znak.соm со ссылкой на объединённую пресс-службу суда Санкт-Петербурга, с 12 марта 2019 года Азимов находился в СИЗО «Кресты». Терорист пожаловался, что в течение 11 дней он находился в камере с девятью людьми, большинство из которых курили. Поскольку вытяжка не работала, ему не хватало свежего воздуха. Мужчина добавил, что из-за этого он не высыпался и поэтому иногда засыпал во время судебных заседаний. Также он сообщил, что страдал без горячей пищи в дни транспортировки в суд.

«С момента помещения в СИЗО он не имеет возможности общаться со своей женой и отцом в достаточном объёме по причине того, что цензурой СИЗО не пропускаются многие его письма по надуманным причинам. До начала октября 2019 ему также отказывали в телефонных переговорах с родственниками», — говорится в исковом заявлении.

Азимов квалифицировал такое обращение с ним как пытку и потребовал в качестве компенсации за нарушение прав выплатить ему 238 тысяч 170 рублей.

Аналогичный иск поступил и от его сообщника Мухамадюсупа Эрматова. К производству иски пока не приняты.

Напомним, 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге террорист-смертник Акбаржон Джалилов взорвал бомбу в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек, в том числе сам Джалилов, 67 получили ранения. Ещё одно взрывное устройство позже нашли на станции «Площадь Восстания», его удалось обезвредить.

Всего перед судом предстали 11 обвиняемых по делу о теракте. Во время прений прокурор заявил, что подсудимые составляли преступную группу, они обвиняются в участии в террористическом сообществе, покушении на два теракта, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.