Двое детей пострадали в ДТП в центре Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле женщина врезалась в дерево на автомобиле Toyota. В результате ДТП пострадали двое детей.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, авария произошла 5 октября в 13:15. Возле дома № 71 по проспекту Ленина 37-летняя водитель на Toyota Sienta столкнулась с ехавшим попутно автомобилем ВАЗ-2110. От удара машину отбросило и она врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали водитель и двое маленьких пассажиров иномарки.

Мальчики 2 и 6 лет получили сотрясение мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, ссадины и порезы. Детей госпитализировали в ДЦГБ. У их матери медики диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и травматический шок — женщину отвезли в ЦГБ № 1.