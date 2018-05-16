«Движение автомобилистов России» настаивает на проведении расследования бизнеса на знаках «Шипы»

«Движение автомобилистов России» инициирует расследование бизнеса на знаках «Шипы», со ссылкой на председателя общества Виктора Похмелкина пишут «Известия».

Ранее МВД России выступило с инициативой снять с автомобилистов обязанность устанавливать знак «Шипы» на машины с шипованной резиной. Авторы документа подчёркивают, что указанная норма потеряла свою актуальность, поскольку динамические характеристики движения автомобиля определяются иными факторами: конструкцией транспортного средства, его загруженностью и наличием современных электронных систем торможения и стабилизации. Кроме того, в МВД подчёркивают, что размещение знака на заднем стекле автомобиля ухудшает обзор с места водителя.

«Безусловно, нужно это отменять и забыть эту тему. Но, я считаю, за это кто-то должен ответить. Это не просто так. Если это вообще не какая-то афера и на этом кто-то заработал. 150 рублей стоит знак. Представьте себе, миллионы водителей себе это приобрели. Какой куш урвал тот, кто это придумал. А сейчас раз — и всё отменяют. Больше не надо. Мы будем настаивать на том, чтобы было проведено расследование. Почему это было введено, несмотря на то, что всё, о чём говорится, было известно и раньше, когда это всё вводили. Будем выяснять, кто на всём этом заработал и нет ли здесь корыстного умысла», — сказал Похмелкин.

Как отмечает общественник, многим автомобилистам из-за того, чтобы не портить стекло, приходится ездить со знаком «Шипы» даже летом.

«Это же не просто так. Люди деньги потратили. Эти знаки что-то стоят, для водителей это затраты, а сейчас оказывается, что эти затраты абсолютно напрасны. А сколько проблем, чтобы содрать этот знак. Я вот, например, до сих пор не могу. Я так и езжу с ним, потому что на стекле останутся нехорошие пятна», — подчеркнул Похмелкин.

Напомним, российских автомобилистов с 1 декабря начали штрафовать за отсутствие специальной наклейки об установленной на машине шипованной резине. В ГИБДД настаивали, что знак «Шипы» поможет избежать многочисленных аварий на заснеженных трассах. Соответствующие поправки в КоАП вступили в силу 4 апреля 2017 года.