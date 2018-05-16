МВД предлагает отменить использование знака «Шипы»

Министерство внутренних дел предлагает отменить обязательное использование опознавательного знака «Шипы» на заднем стекле машины, имеющей шипованную резину, сообщается на портале проектов нормативных актов.

В МВД считают, что знак «Шипы» не может дать гарантий, как будет двигаться машина, «особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий». Ещё одной причиной отмены авторы называют ограниченную видимость с водительского места при размещении знака на заднем стекле автомобиля.

Авторы законопроекта также считают, что из-за динамических характеристик движение автомобиля теперь зависит от других причин, а требование утратило актуальность. В числе факторов, имеющих значение, указаны конструкция транспортного средства, степень его загруженности, наличие современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации, и другие.

В документе также определены случаи, когда можно уезжать с места аварии. Если, согласно ОСАГО, аварию можно оформить без инспектора либо участники ДТП позвонили в полицию и получили указание сотрудника оформить аварию на ближайшем посту или в подразделении полиции, а также когда в результате аварии повреждены только машины, а водители не собираются оформлять документы о ДТП.

В пояснительной записке к поправкам указано, что нововведения начнут действовать с 1 июня из-за новой редакции закона об ОСАГО. С этого момента водитель сможет покинуть место ДТП, передав данные о происшествии «в автоматизированную информационную систему обязательного страхования с помощью технических средств контроля» либо с помощью мобильного приложения для оформления мелких аварий.