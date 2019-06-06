Две парковки появятся возле школы № 100 на Муринских прудах

Возле школы № 100 на 1200 мест на Муринских прудах сделают две парковки, рассказал АН «Между строк» мэр Владислав Пинаев во время посещения строящегося объекта. Центральная парковка будет связана с тротуаром, идущим до главного входа в учреждение. Дополнительные парковочные места появятся вдоль дороги по улице Муринской.

«Сегодня подрядчик полностью зашёл на парковку, — отметил Владислав Пинаев. — Как вы знаете, проектом не были предусмотрены ни парковочные места, ни подъездная дорога. Сейчас все эти вопросы решены, мы внесли изменения. “Тагилдорстрой” заканчивает делать подъездную дорогу. Уже начали делать парковку с тротуаром к центральному входу, чтобы ребята смогли безопасно передвигаться до здания школы».

По словам заместителя гендиректора «УралИнжиниринга» Виталия Ветрова, сегодня объект готов на 85%. Рабочие уже приступили к монтажу кухонного, холодильного и технологического оборудования. В коридорах укладывается кафельная плитка, в классах стелется линолеум. Всего в школе планируется уложить 7 тыс. кв. м линолеума.

«Полным ходом идут отделочные работы, до конца недели установим все двери, — рассказал Виталий Ветров. — Остались работы по благоустройству и окраске фасада. Два дня тёплых было, мы открасились, завтра хорошая погода, продолжим — осталось покрасить 5 тыс. кв. м. В конце июня уже будет поступать оборудование для классов, в том числе мебель. В рамках благоустройства будет сделано футбольное поле, площадки для воркаута, другие спортивные площадки в резиновом покрытии».

Чтобы успеть сдать школу № 100 к 1 сентября, на объекте сейчас трудятся 210 человек.

«Все работы идут в соответствии с графиком, а он достаточно плотный. Перед нами стоит серьёзная задача — мы должны сдать объект летом, чтобы успеть пройти лицензирование. Но то, что школа будет закончена к 1 сентября, у меня сомнений не вызывает», — отметил Пинаев.

Напомним, в новой школе построят большой актовый зал на 480 зрителей, футбольное поле, легкоатлетический корт с покрытием на улице, пять спортивных залов. Для учреждения уже составлена образовательная программа и принят перечень учебников. 1 сентября в образовательное учреждение придут 175 первоклашек. Заявки на перевод из других школ подали родители 558 школьников среднего звена. В первый год школа, вместимость которой составит 1200 детей, не будет принимать учеников выпускных классов.