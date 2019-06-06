Общество

Две парковки появятся возле школы № 100 на Муринских прудах

06.06.2019 10:28
Две парковки появятся возле школы № 100 на Муринских прудах

Возле школы № 100 на 1200 мест на Муринских прудах сделают две парковки, рассказал АН «Между строк» мэр Владислав Пинаев во время посещения строящегося объекта. Центральная парковка будет связана с тротуаром, идущим до главного входа в учреждение. Дополнительные парковочные места появятся вдоль дороги по улице Муринской.

«Сегодня подрядчик полностью зашёл на парковку, отметил Владислав Пинаев. Как вы знаете, проектом не были предусмотрены ни парковочные места, ни подъездная дорога. Сейчас все эти вопросы решены, мы внесли изменения. “Тагилдорстрой” заканчивает делать подъездную дорогу. Уже начали делать парковку с тротуаром к центральному входу, чтобы ребята смогли безопасно передвигаться до здания школы».

По словам заместителя гендиректора «УралИнжиниринга» Виталия Ветрова, сегодня объект готов на 85%. Рабочие уже приступили к монтажу кухонного, холодильного и технологического оборудования. В коридорах укладывается кафельная плитка, в классах стелется линолеум. Всего в школе планируется уложить 7 тыс. кв. м линолеума.

«Полным ходом идут отделочные работы, до конца недели установим все двери, рассказал Виталий Ветров. — Остались работы по благоустройству и окраске фасада. Два дня тёплых было, мы открасились, завтра хорошая погода, продолжим осталось покрасить 5 тыс. кв. м. В конце июня уже будет поступать оборудование для классов, в том числе мебель. В рамках благоустройства будет сделано футбольное поле, площадки для воркаута, другие спортивные площадки в резиновом покрытии».

Чтобы успеть сдать школу № 100 к 1 сентября, на объекте сейчас трудятся 210 человек.

«Все работы идут в соответствии с графиком, а он достаточно плотный. Перед нами стоит серьёзная задача мы должны сдать объект летом, чтобы успеть пройти лицензирование. Но то, что школа будет закончена к 1 сентября, у меня сомнений не вызывает», отметил Пинаев.

Напомним, в новой школе построят большой актовый зал на 480 зрителей, футбольное поле, легкоатлетический корт с покрытием на улице, пять спортивных залов. Для учреждения уже составлена образовательная программа и принят перечень учебников. 1 сентября в образовательное учреждение придут 175 первоклашек. Заявки на перевод из других школ подали родители 558 школьников среднего звена. В первый год школа, вместимость которой составит 1200 детей, не будет принимать учеников выпускных классов.

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