Два тагильчанина стали обладателями Кубка Первого канала в составе сборной России по хоккею

Вчера, 20 декабря, сборная России в заключительном матче Кубка Первого канала обыграла сборную Финляндии со счётом 5:1. По результатам трёх туров российская команда заняла первое место в турнире, заработав восемь очков, на втором месте Швеция с четырьмя очками, третье место у финнов и чехов, у них по три очка.

Напомним, за российскую сборную играли два тагильчанина: нападающий ЦСКА Никита Сошников и защитник «Ак Барса» из Казани Дмитрий Юдин. Сошников за время турнира забил гол в ворота сборной Швеции, а в игре с финнами сделал результативную передачу.