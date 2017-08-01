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03 Авг 2017 17:02 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Культура

Два спектакля-эксперимента покажет театр драмы в новом сезоне

Труппа Нижнетагильского драматического театра готовится к 72 творческому сезону. Он откроется 15 сентября премьерой прошлого сезона – спектаклем «Поминальная молитва». А театральная касса начнёт работать уже с 10 августа.

В сентябре, помимо постановки по пьесе Григория Горина «Поминальная молитва», тагильчанам представят комедии «Тартюф», «Пока она умирала» и «Три красавицы». Маленьким зрителям покажут сказки «Волшебная лампа Аладдина» и «Бременские музыканты».

В первый осенний месяц на малой сцене состоятся показы спектаклей-экспериментов «Земля Эльзы» и «Случай на станции Кочетовка». Они были созданы в рамках работы выездной творческой лаборатории Театра наций, возглавляемого народным артистом РФ Евгением Мироновым. В апреле в Нижний Тагил приехали сотрудники московского театра и три молодых режиссёра. Для тагильских артистов они проводили мастер-классы и тренинги, а итогом работы стал выпуск трёх эскизов спектаклей. Тогда худрук тагильской драмы Игорь Булыгин пообещал, что понравившиеся публике эскизы будут доделаны и войдут в репертуар театра.

«Земля Эльзы» – постановка режиссёра из Екатеринбурга Дмитрия Зимина по пьесе ученицы Николая Коляды Ярославы Пулинович. Спектакль расскажет трогательную историю двух влюблённых пожилых людей, которых играют Наталия Соничкина и Василий Саргин. 

Рассказ Александра Солженицына «Случай на станции Кочетовка» на тагильской сцене воплотит москвич Вячеслав Тыщук. Спектакль играется при сидящих на сцене зрителях.

Также в новом сезоне артисты будут работать над комедией Николая Коляды «Двенадцать стульев», сказкой «Принцесса и горошина» и новогодним спектаклем, название которого пока держится в секрете.

Обзавёлся драматический театр перед началом сезона и новыми артистами. Труппу пополнили два выпускника ЕГТИ Роман Ретунский и Егор Спиридонов.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Нижнетагильский драматический театр

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