Два спектакля-эксперимента покажет театр драмы в новом сезоне
Труппа Нижнетагильского драматического театра готовится к 72 творческому сезону. Он откроется 15 сентября премьерой прошлого сезона – спектаклем «Поминальная молитва». А театральная касса начнёт работать уже с 10 августа.
В сентябре, помимо постановки по пьесе Григория Горина «Поминальная молитва», тагильчанам представят комедии «Тартюф», «Пока она умирала» и «Три красавицы». Маленьким зрителям покажут сказки «Волшебная лампа Аладдина» и «Бременские музыканты».
В первый осенний месяц на малой сцене состоятся показы спектаклей-экспериментов «Земля Эльзы» и «Случай на станции Кочетовка». Они были созданы в рамках работы выездной творческой лаборатории Театра наций, возглавляемого народным артистом РФ Евгением Мироновым. В апреле в Нижний Тагил приехали сотрудники московского театра и три молодых режиссёра. Для тагильских артистов они проводили мастер-классы и тренинги, а итогом работы стал выпуск трёх эскизов спектаклей. Тогда худрук тагильской драмы Игорь Булыгин пообещал, что понравившиеся публике эскизы будут доделаны и войдут в репертуар театра.
«Земля Эльзы» – постановка режиссёра из Екатеринбурга Дмитрия Зимина по пьесе ученицы Николая Коляды Ярославы Пулинович. Спектакль расскажет трогательную историю двух влюблённых пожилых людей, которых играют Наталия Соничкина и Василий Саргин.
Рассказ Александра Солженицына «Случай на станции Кочетовка» на тагильской сцене воплотит москвич Вячеслав Тыщук. Спектакль играется при сидящих на сцене зрителях.
Также в новом сезоне артисты будут работать над комедией Николая Коляды «Двенадцать стульев», сказкой «Принцесса и горошина» и новогодним спектаклем, название которого пока держится в секрете.
Обзавёлся драматический театр перед началом сезона и новыми артистами. Труппу пополнили два выпускника ЕГТИ Роман Ретунский и Егор Спиридонов.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: Нижнетагильский драматический театр