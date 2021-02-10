Два российских фильма вошли в шорт-лист премии «Оскар»

Ленты двух режиссёров из России включены в шорт-лист «Оскара», одной из главных кинопремий мира. Это фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» и документальная лента Виктора Косаковского «Гунда».

Фильм Кончаловского представлен в шорт-листе в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук, всего в шорт-лист данной номинации вошли 15 фильмов, выдвинутых, в частности, Чили, Чехией, Данией, Францией, Мексикой и Ираном. Лента «Дорогие товарищи!» рассказывает о забастовке рабочих в Новочеркасске 1962 года. Ранее она получила специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале, удостоилась награды Национального совета кинокритиков США.

Среди претендентов и документальная лента «Гунда» российского режиссёра Виктора Косаковского. «Гунда» производства Норвегии и США может стать лучшим документальным полнометражным фильмом. Чёрно-белый документальный фильм рассказывает о жизни свиноматки Гунды, её поросятах, а также о двух коровах, одноногой курице и других обитателях норвежской фермы. Картина посвящена красоте животного мира и проповедует вегетарианство. Фильм спродюсировал известный голливудский актёр Хоакин Феникс, который является вегетарианцем и экоактивистом.

Окончательный список номинантов на премию «Оскар» будет озвучен 15 марта. 93-я церемония вручения премии пройдёт 25 апреля.