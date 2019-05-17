«Два нападения произошло на территории детских садов». В Нижнем Тагиле в майские праздники от укусов клещей пострадали 411 жителей

За минувшие майские праздники в Нижнем Тагиле от укусов клещей пострадали 411 жителей, в том числе 106 детей. При этом два случая нападения произошли на территории детских садов в Дзержинском районе. Об этом сегодня, 17 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по соцполитике Валерий Суров. Он напомнил присутствующим о важности прививок от клещевого энцефалита.

«Клещи активизируются. Сегодня система вакцинации позволяет прививаться круглый год. Поэтому у меня убедительная просьба, особенно к тем, кто сегодня работает на кладбищах, в парковых зонах... Если кто-то думает, что клещи не будут кусать в парковых зонах, то он заблуждается. У нас два укуса есть сегодня в Дзержинском районе на территории детских садов. Поэтому необходимо проработать этот вопрос со своими сотрудниками, в части прививок. Вакцина в городе есть», — отметил Валерий Суров.

В 2019 году активность клещей по сравнению с прошлым годом заметно выросла. Во многих парках и скверах Нижнего Тагила уже проведены акарицидные обработки. Но эти меры не могут дать жителям города 100-процентную гарантию защиты от укуса клеща. Медики напоминают, что в случае нападения необходимо сразу обратиться в травматологический пункт по месту жительства. Рекомендуется проводить исследование клеща на четыре возбудителя инфекций: энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз.