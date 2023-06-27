Два автомобиля столкнулись в Нижнем Тагиле, один из них перевернулся 

В Нижнем Тагиле, накануне, 26 июня, около 17:30 на улице Металлургов, недалеко от проходной НТМК столкнулись два автомобиля. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 41-летний водитель Toyota RAV4, следуя со стороны центра города, врезался в стоящий Nissan Qashqai, за рулём которого был 60-летний водитель. Последний собирался осуществить разворот, в итоге от полученного удара автомобиль перевернулся.

В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Также в дорожной полиции просят очевидцев передать видеозаписи с видеорегистратора в дежурную группу ГИБДД на проспекте Мира, 57а.