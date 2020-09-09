Дума Нижнего Тагила открыла двери для журналистов и общественников после почти полугодового перерыва

Нижнетагильская гордума разрешила журналистам и общественникам посещать заседания. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе НТГД. С апреля все мероприятия, связанные с депутатами, проходили в закрытом режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Уже завтра, 10 сентября, должно состояться заседание думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, где рассмотрят исполнение бюджета города за первое полугодие 2020 года. Сотрудники аппарата, депутаты и другие участники мероприятия должны будут использовать средства индивидуальной защиты. На входе организуют термометрию, установят санитайзеры. Но многое будет зависеть от сознательности самих депутатов. Даже во время закрытых заседаний далеко не все народные избранники правильно пользовались защитными масками, тем самым подвергали жизнь своих коллег опасности.

На следующей неделе журналистов также начнут снова пускать на традиционные пятничные аппаратные совещания в мэрии Нижнего Тагила (если не усугубится эпидемиологическая ситуация). Личные приёмы главы города пока решили не возобновлять. Обратиться с заявлением, обращением, письмом физические и юридические лица могут через официальный сайт Нижнего Тагила.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».